Обломки Ту-154 обнаружили в одной миле от берега

В Южном региональном
потерпевшего крушение накануне».
поисково-спасательном отряде подтвердили обнаружение фрагментов фюзеляжа Ту-154, потерпевшего крушение недалеко от Сочи.
Интерфакс».
Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что водолазы якобы нашли на дне Чёрного моря корпус Ту-154, однако эта информация не подтвердилась. В настоящее время прорабатываются варианты подъема обломков.
ТАСС со ссылкой на штаб поисковой операции уточняет, что обнаружен лишь пятиметровый фрагмент.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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