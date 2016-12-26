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  • 26.12, 18:03
Обломки Ту-154 обнаружили в одной миле от берега. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обломки Ту-154 обнаружили в одной миле от берега

4 комментария
  • Фото РИА Новости, Нина Зотина
Обломки <nobr>Ту-154</nobr> обнаружили в одной миле от берега

Обломки Ту-154 обнаружили в одной миле от берега

Обломки <nobr>Ту-154</nobr> обнаружили в одной миле от берега
  • Фото РИА Новости, Нина Зотина

    • В Южном региональном поисково-спасательном отряде подтвердили обнаружение фрагментов фюзеляжа Ту-154, потерпевшего крушение недалеко от Сочи.

    Представитель спасательного отряда: «В 13:20 водолазы ЮРПСО МЧС обнаружили в Черном море фрагменты самолета, потерпевшего крушение накануне».

    Он отметил, что, по предварительной информации, обломки лежат на глубине 27 метров на удалении одной мили (около 1,6 км) от берега по направлению от взлетной полосы, передает «Интерфакс».

    Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что водолазы якобы нашли на дне Чёрного моря корпус Ту-154, однако эта информация не подтвердилась. В настоящее время прорабатываются варианты подъема обломков.

    ТАСС со ссылкой на штаб поисковой операции уточняет, что обнаружен лишь пятиметровый фрагмент.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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