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  • 26.12, 18:02
Телецентр «Останкино» погрузился в атмосферу траура. авиационные катастрофы и происшествия, журналистика, телецентр Останкино, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Телецентр «Останкино» погрузился в атмосферу траура

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Телецентр «Останкино» погрузился в атмосферу траура

Телецентр «Останкино» погрузился в атмосферу траура

Телецентр «Останкино» погрузился в атмосферу траура

    В России сегодня национальный день траура. Флаги, развивающиеся над телецентром «Останкино», были приспущены еще накануне. Начиная со вчерашнего дня здесь царит особая атмосфера. В авиакатастрофе погибли журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды».

    Погибший корреспондент-продюсер НТВ Михаил Лужецкий боялся летать, но каждый раз преодолевал себя. Один из его последних репортажей — о крушении Су-27 в Подмосковье. Он проработал на НТВ три с половиной года. Начинал карьеру в программе «Чрезвычайное происшествие», затем перешел в программу «Сегодня». У Михаила остался восьмилетний сын. Чтобы полететь в Сирию, журналист прервал свой отпуск.

    Александр Долгих, продюсер службы информации НТВ: «Он был репортером именно по зову души, что ли. Именно потому, что он хотел. Это когда люди работают не потому что надо, а потому что интересно. Он с удовольствием каждый день приходил на работу. Мы с ним несколько лет проработали вместе, в одном кабинете. Только хорошее могу сказать».

    Вместе с Мишей в том самолете был оператор Олег Пестов. Человек уникальный. Кажется, никто и ничто не способно было заставить его снять строгий костюм. Истинный джентльмен и профессионал экстра-класса. И даже в самых сложных ситуациях он не терял самообладание.

    Алексей Ивлиев, корреспондент НТВ: «В любой ситуации, когда было нужно встать и пойти снимать, — Олег был в любое время суток готов выйти. Неважно, есть там обстрелы, нет, он все равно шел. Очень нежный, очень трогательный человек, который очень любил своих детей, называл их своими балбесами».

    А про таких как Евгений Толстов говорят — настоящий товарищ. Звукорежиссер, ассистент оператора, он сам часто брал в руки камеру, когда нужно было, что называется, подстраховать. Никогда и никому не отказывал в помощи.

    Евгений Толстов был заядлым путешественником и талантливым фотографом. Объехал полмира. На его странице в социальных сетях десятки снимков из самых живописных уголков планеты. Вместе с ним на съемочной площадке не надо было беспокоиться за результат: он был одним из лучших в своем деле. Именно он за несколько часов до трагедии сделал фотографию самолета, который вскоре разбился.

    Александр Стволин, старший оператор НТВ: «Мы все Женьку знаем как боевого звукооператора, боевого человека. Все горячие точки, как только что-то происходит где-то, смотришь: Женька уже на месте событий».

    Подробности — в видеоматериале.

    Люди несут цветы к телецентру «Останкино» в знак скорби о погибших на борту Ту-154. На траурной доске фотографии всех 9 российских журналистов.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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