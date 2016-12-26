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  • 26.12, 18:02
В Москве опознано тело первой жертвы катастрофы Ту-154. авиационные катастрофы и происшествия, морги, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве опознано тело первой жертвы катастрофы Ту-154

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В Москве опознано тело первой жертвы катастрофы Ту-154

В Москве опознано тело первой жертвы катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

    Опознание жертв авиакатастрофы проходит в Москве. Утром на аэродром Чкаловский прибыл первый борт с телами погибших. Их доставили в бюро судмедэкспертизы, где проводятся необходимые исследования.

    Бюро судебно-медицинских экспертиз, куда приезжают родственники погибших, находится на юге Москвы. Сегодня это место посетила семья оператора НТВ Олега Пестова, который находился на борту разбившегося Ту-154. Сейчас у родственников забирают биоматериал, образцы ДНК для проведения генетической экспертизы.

    Уже известно, что в бюро доставили тела 10 погибших. По предварительным данным, это пятеро мужчин и пять женщин. Кроме этого, в Москву доставили 86 фрагментов тел. Журналистов в здание не пускают, но, по словам очевидцев, обстановка внутри очень тяжелая.

    Между тем агентства сообщают, что уже опознано тело первой жертвы катастрофы. Однако никаких подробностей не раскрывается.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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