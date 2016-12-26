Минобороны назвало «постыдными инсинуациями» сообщения о спасательных жилетах на пассажирах Ту-154

Министерство обороны РФ опровергло информацию ряда СМИ о том, что на некоторых пассажирах разбившегося
Ту-154, чьи тела были обнаружены к настоящему моменту, были надеты спасательные жилеты.
Минобороны РФ: «Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, — постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности. С первых часов после трагедии Минобороны России вместе с другими федеральными ведомствами и службами доводят обществу и журналистам исчерпывающую и объективную информацию о ходе поисковой операции».
О спасательных жилетах на найденных в Черном море телах сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб. По его словам, «люди в жилетах, готовились к эвакуации».
За первые сутки спасательной операции в Черном море найдены тела 11 человек и 154 фрагмента, большая часть которых уже доставлена на экспертизу в Москву.
несколько фрагментов самолета. По предварительной информации, обломки лежат на глубине 27 метров на удалении одной мили (около 1,6 км) от берега по направлению от взлетной полосы.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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