Имя погибшего при крушении Ту-154 Валерия Халилова присвоено московскому училищу

Московскому
военно-музыкальному училищу присвоено имя генерал-лейтенанта Валерия Халилова — худрука ансамбля им. Александрова, погибшего при крушении Ту-154 в районе Сочи.
В настоящее время в здании ансамбля им. Александрова работает оперативный штаб, создана специальная группа для максимального ускорения оформления родственниками погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат, сообщили в Минобороны РФ.
Родственникам каждого погибшего военнослужащего и гражданских служащих Минобороны будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей.
В свою очередь власти Сербии выразили готовность назвать парк в центре Белграда именем Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова.
Имя погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки будет присвоено одному из медицинских учреждений Минобороны, детской клинической больнице в Грозном и хоспису в Екатеринбурге.
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