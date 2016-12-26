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  • 26.12, 13:45
Имя погибшего при крушении Ту-154 Валерия Халилова присвоено московскому училищу. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Имя погибшего при крушении Ту-154 Валерия Халилова присвоено московскому училищу

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  • Фото РИА Новости, Илья Питалев
Имя погибшего при крушении <nobr>Ту-154</nobr> Валерия Халилова присвоено московскому училищу

Имя погибшего при крушении Ту-154 Валерия Халилова присвоено московскому училищу

Имя погибшего при крушении <nobr>Ту-154</nobr> Валерия Халилова присвоено московскому училищу
  • Фото РИА Новости, Илья Питалев

    • Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя генерал-лейтенанта Валерия Халилова — худрука ансамбля им. Александрова, погибшего при крушении Ту-154 в районе Сочи.

    Соответствующее решение принял министр обороны Сергей Шойгу. Глава Чечни Рамзан Кадыров посмертно наградил Валерия Халилова медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

    В настоящее время в здании ансамбля им. Александрова работает оперативный штаб, создана специальная группа для максимального ускорения оформления родственниками погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат, сообщили в Минобороны РФ.

    Родственникам каждого погибшего военнослужащего и гражданских служащих Минобороны будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей.

    В свою очередь власти Сербии выразили готовность назвать парк в центре Белграда именем Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова.

    Имя погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки будет присвоено одному из медицинских учреждений Минобороны, детской клинической больнице в Грозном и хоспису в Екатеринбурге.

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