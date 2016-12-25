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  • 26.12, 02:54

Именем Елизаветы Глинки назовут одно из медучреждений Минобороны

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Именем Елизаветы Глинки назовут одно из медучреждений Минобороны

Именем Елизаветы Глинки назовут одно из медучреждений Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о присвоении одному из медицинских учреждений Минобороны имени Елизаветы Глинки, погибшей при катастрофе Ту-154 в Сочи.

Об этом сообщил первый заместитель Минобороны России Руслан Цаликов.

Руслан Цаликов, Минобороны РФ: «Дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца. Министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени».

По его словам, гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим, передает РИА Новости.

Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, была на борту Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи. Самолет, летевший в Сирию, разбился через считаные минуты после взлета. Погибли 92 человека.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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