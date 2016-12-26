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  • 26.12, 13:46
Минобороны: выплаты семьям всех погибших при крушении Ту-154 будут максимальными. авиационные катастрофы и происшествия, компенсации, Минобороны РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минобороны: выплаты семьям всех погибших при крушении Ту-154 будут максимальными

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Минобороны: выплаты семьям всех погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr> будут максимальными

Минобороны: выплаты семьям всех погибших при крушении Ту-154 будут максимальными

Минобороны: выплаты семьям всех погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr> будут максимальными

    В Москву прилетел первый борт с телами жертв авиакатастрофы, которая произошла в районе Сочи. Военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился на аэродроме Чкаловский.

    В Москву доставлены 10 тел и 86 фрагментов. В ближайшее время они будут отправлены на генетическую экспертизу. В Минобороны сообщили, что идентификация будет проводиться только в столице на базе судебно-медицинского центра Минздрава.

    Для проведения экспертизы у родственников уже начали брать биоматериалы. Частично эта процедура проводится в Сочи, куда прилетели члены семей некоторых погибших, частично — в Москве. Все это время с людьми работают психологи.

    Также в Минобороны сообщили, что уже началась выплата компенсаций семьям погибших.

    Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны РФ: «Было отдано указание о том, чтобы, несмотря на разный статус людей — гражданские, военные, — выплаты были сделаны на максимальном уровне. Это поручение выполнено: 5,8 млн рублей будут готовы к выплатам. Вопрос теперь только в оформлении документов, постараемся это сделать максимально сжато и помочь гражданам».

    По последним данным, на месте крушения найдены 11 тел и 154 фрагмента. Все найденные останки будут доставлены в Москву уже сегодня самолетами транспортной авиации. Поиски продолжаются.

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