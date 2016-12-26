Минобороны: выплаты семьям всех погибших при крушении Ту-154 будут максимальными

В Москву прилетел первый борт с телами жертв авиакатастрофы, которая произошла в районе Сочи.
доставлены 10 тел и 86 фрагментов. В ближайшее время они будут отправлены на генетическую экспертизу. В Минобороны сообщили, что идентификация будет проводиться только в столице на базе судебно-медицинского центра Минздрава.
Военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился на аэродроме Чкаловский.
Для проведения экспертизы у родственников уже начали брать биоматериалы. Частично эта процедура проводится в Сочи, куда прилетели члены семей некоторых погибших, частично — в Москве. Все это время с людьми работают психологи.
Также в Минобороны сообщили, что уже началась выплата компенсаций семьям погибших.
Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны РФ: «Было отдано указание о том, чтобы, несмотря на разный статус людей — гражданские, военные, — выплаты были сделаны на максимальном уровне. Это поручение выполнено: 5,8 млн рублей будут готовы к выплатам. Вопрос теперь только в оформлении документов, постараемся это сделать максимально сжато и помочь гражданам».
По последним данным, на месте крушения найдены 11 тел и 154 фрагмента. Все найденные останки будут доставлены в Москву уже сегодня самолетами транспортной авиации. Поиски продолжаются.
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