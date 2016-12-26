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  • 26.12, 13:45

Установлено местонахождение черных ящиков Ту-154

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Установлено местонахождение черных ящиков <nobr>Ту-154</nobr>

Установлено местонахождение черных ящиков Ту-154

Установлено местонахождение черных ящиков <nobr>Ту-154</nobr>

Главком ВКС РФ Виктор Бондарев заявил, что местонахождение бортовых самописцев упавшего недалеко от Сочи Ту-154 установлено. Они, скорее всего, пригодны для расшифровки.

Виктор Бондарев: «При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации, мы знаем, где они находятся, они находятся в киле».

Он отметил, что именно киль получил меньше всего повреждений, «потому что касание было нижней частью и фюзеляжем», передает «Интерфакс».

Ранее глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по установлению причин трагедии, заявил, что основные версии произошедшего — техническое состояние самолета, либо ошибки пилотирования.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился в воскресенье утром через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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