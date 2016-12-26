СМИ: берлинский террорист принуждал племянника убить дядю ради ИГ

Исполнитель теракта в Берлине Анис Амри принуждал своего племянника убить дядю, чтобы доказать свою верность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).The Telegraph со ссылкой на свои источники, Амри отправил деньги своему племяннику, чтобы тот смог приехать в Европу перед терактом. Террорист также принуждал 18-летнего Фади убить своего дядю в знак верности террористической группировке.
Ранее в МВД Туниса сообщили, что задержали трех человек, предположительно, связанных с преступником. По информации ведомства, 23 декабря была разоблачена террористическая ячейка, действовавшая в провинции Кейруан. Правоохранительные органы установили что один из членов ячейки — сын сестры террориста, который признался, что контактировал с Амри через Telegram.
протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Объявленный в розыск 24-летний тунисец Анис Амри был убит в перестрелке с полицией в Италии.
«Смерть преследует повсюду»: берлинская трагедия напомнила многим июльский теракт в Ницце. Тогда погибли 86 человек. На рождественской ярмарке в столице Германии погибли 12 человек, около 50 пострадали.Опубликовано НТВ 20 декабря 2016 г.
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