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  • 26.12, 13:46

СМИ: берлинский террорист принуждал племянника убить дядю ради ИГ

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СМИ: берлинский террорист принуждал племянника убить дядю ради ИГ

СМИ: берлинский террорист принуждал племянника убить дядю ради ИГ

СМИ: берлинский террорист принуждал племянника убить дядю ради ИГ
  • Фото Associated Press © 2016

    • Исполнитель теракта в Берлине Анис Амри принуждал своего племянника убить дядю, чтобы доказать свою верность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

    Как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на свои источники, Амри отправил деньги своему племяннику, чтобы тот смог приехать в Европу перед терактом. Террорист также принуждал 18-летнего Фади убить своего дядю в знак верности террористической группировке.

    Ранее в МВД Туниса сообщили, что задержали трех человек, предположительно, связанных с преступником. По информации ведомства, 23 декабря была разоблачена террористическая ячейка, действовавшая в провинции Кейруан. Правоохранительные органы установили что один из членов ячейки — сын сестры террориста, который признался, что контактировал с Амри через Telegram.

    Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Объявленный в розыск 24-летний тунисец Анис Амри был убит в перестрелке с полицией в Италии.

    «Смерть преследует повсюду»: берлинская трагедия напомнила многим июльский теракт в Ницце. Тогда погибли 86 человек. На рождественской ярмарке в столице Германии погибли 12 человек, около 50 пострадали.

    Опубликовано НТВ 20 декабря 2016 г.

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