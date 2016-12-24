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  • 24.12, 21:30

В Тунисе задержан племянник берлинского террориста

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В Тунисе задержан племянник берлинского террориста

В Тунисе задержан племянник берлинского террориста

Полиция Туниса задержала племянника исполнителя теракта на ярмарке в Берлине, а также еще двоих человек.

Известно, что племяннику террориста 18 лет. Он получал от Аниса Амри деньги, на которые должен был приехать в Европу, сообщает Associated Press.

О двоих других задержанных информации не приводится.

В результате теракта на берлинской площади Брайтшайдплатц, где террорист давил людей на грузовике, погибли 12 человек, около 50 пострадали. Подозреваемый с места преступления скрылся. Позже полиция установила, что за рулем находился тунисец Анис Амри. Его объявили в розыск, а затем ликвидировали в пригороде Милана.

«Смерть преследует повсюду»: берлинская трагедия напомнила многим июльский теракт в Ницце. Тогда погибли 86 человек. На рождественской ярмарке в столице Германии погибли 12 человек, около 50 пострадали.

Опубликовано НТВ 20 декабря 2016 г.

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