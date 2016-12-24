В Тунисе задержан племянник берлинского террориста

Полиция Туниса задержала племянника исполнителя теракта на ярмарке в Берлине, а также еще двоих человек.Associated Press.
О двоих других задержанных информации не приводится.
с места преступления скрылся. Позже полиция установила, что за рулем находился тунисец Анис Амри. Его объявили в розыск, а затем ликвидировали в пригороде Милана.
«Смерть преследует повсюду»: берлинская трагедия напомнила многим июльский теракт в Ницце. Тогда погибли 86 человек. На рождественской ярмарке в столице Германии погибли 12 человек, около 50 пострадали.Опубликовано НТВ 20 декабря 2016 г.
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