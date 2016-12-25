Ту-154 мог рухнуть в Чёрное море из-за птицы

С места крушения
Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что экипаж самолета столкнулся с критической технической неисправностью при наборе высоты. Есть и другая версия: в двигатель могла попасть птица.
Ту-154 Минобороны в Чёрном море поступает новая информация. Не исключено, что катастрофа могла произойти из-за птицы.
Самолет Минобороны разбился сегодня утром, по последним данным, на седьмой минуте после вылета из аэропорта Сочи в Сирию. На борту было 92 человека — журналисты, а также музыканты ансамбля имени Александрова, они должны были выступить на авиабазе Хмеймим с новогодним концертом для российских военнослужащих.
Борт вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, в Сочи совершал дозаправку. У места крушения работают несколько судов, задействованы вертолеты. Уже найдено несколько тел погибших. Полный список пассажиров Ту-154 опубликован на сайте Минобороны — в нем есть и имя Елизаветы Глинки, Доктора Лизы — известного врача и гражданского активиста.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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