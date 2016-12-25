Минобороны РФ: разбившимся Ту-154 управлял опытный пилот

Разбившимся сегодня под Сочи самолетом
Ту-154 управлял опытный летчик первого класса Роман Волков.
Из сообщения Минобороны РФ: «Самолет Ту-154 Военно-транспортной авиации Минобороны России управлялся опытным пилотом Волковым Романом Александровичем. Роман Волков — летчик первого класса. Общий налет — более трех тысяч часов».
В ведомстве также сообщили, что Ту-154 был выпущен в 1983 году, его общий налет составляет 6689 часов.
Из сообщения Минобороны РФ: «Последний ремонт прошел 29 декабря 2014 года, а в сентябре 2016 года прошел плановое регламентное обслуживание».
Как сообщалось, Ту-154 пропал с радаров после взлета с аэродрома в Адлере. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, среди них — музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты, в том числе съемочная группа НТВ.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что никаких претензий к техническому состоянию воздушного судна перед вылетом не было. Также собеседник агентства рассказал, что плановый ремонт авиалайнера должны были провести в 2018 году.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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