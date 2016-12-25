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  • 25.12, 11:45

Пропавший в районе Сочи Ту-154 ищут 7 судов и вертолет

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Пропавший в районе Сочи Ту-154 ищут 7 судов и вертолет

Пропавший в районе Сочи <nobr>Ту-154</nobr> ищут 7 судов и вертолет

В район поисков военного Ту-154, пропавшего по пути из аэропорта Сочи в Сирию, вылетел вертолет Ми-8. В акватории Черного моря самолет ищут семь морских судов.

В готовность приведены также вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике. Ранее источники в силовых структурах сообщали, что самолет мог упасть не в море, как предполагалось ранее, а в горных районах.

По информации Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, в Сочи 25 декабря прогнозировалась хорошая погода.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, Ту-154 пропал с радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлере, куда прибыл на дозаправку из подмосковного Чкаловска.

На борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим. На борту находились также девять представителей СМИ — журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».

Президенту России Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета.

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