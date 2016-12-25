Пропавший в районе Сочи Ту-154 ищут 7 судов и вертолет

В район поисков военного
Ту-154, пропавшего по пути из аэропорта Сочи в Сирию, вылетел вертолет Ми-8. В акватории Черного моря самолет ищут семь морских судов.
По информации Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, в Сочи 25 декабря прогнозировалась хорошая погода.
Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, Ту-154 пропал с радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлере, куда прибыл на дозаправку из подмосковного Чкаловска.
83 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим. На борту находились также девять представителей СМИ — журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».
Президенту России Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета.
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