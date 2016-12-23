Пассажиров захваченного ливийского лайнера выпустили из салона

Появились сообщения о том, что захватчики самолета, севшего на Мальте, выпустили из салона пассажиров.Sky News Arabia, пассажиры лайнера покинули салон, однако на борту остался экипаж.
В настоящее время власти Ливии подтвердили информацию об угоне самолета, передает агентство AFP со ссылкой на официальное заявление правительства национального согласия Ливии.
Сообщается, что пилот самолета сообщил о захвате лайнера диспетчерам и попытался сесть в Ливии, но захватчики не позволили ему это сделать. Позже связь с судном прервалась.
По информации телеканала Sky News Arabia, угонщики самолета объявили себя членами неизвестной ранее группировки «Аль-Фатех аль-Джадид» («Новый Фатех»). Они вооружены ручными гранатами и угрожают взорвать самолет.
Напомним, самолет Airbus A230 выполнял внутренний рейс в Ливии, когда был захвачен и вскоре приземлился на Мальте. По последним данным, на борту лайнера находились 111 пассажиров, из них 82 мужчины, 28 женщин и один ребенок.
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