Воздушные пираты угнали ливийский самолет со 118 пассажирами

Двое неизвестных преступников угнали ливийский пассажирский самолет Airbus A320, на борту которого находятся 118 человек.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 декабря 2016 г.

Самолет, принадлежащий государственной ливийской компании Afriqiyah Airways, был угнал, когда совершал рейс внутри страны.По данным Reuters, захваченный борт приземлился на Мальте, а воздушные пираты угрожают взорвать самолет.Требования злоумышленников пока неизвестны. О случившемся уже проинформирован премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Экстренные службы страны приведены в полную готовность.