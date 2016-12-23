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  • 23.12, 14:56

Воздушные пираты угнали ливийский самолет со 118 пассажирами

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Воздушные пираты угнали ливийский самолет со 118 пассажирами

Воздушные пираты угнали ливийский самолет со 118 пассажирами

Воздушные пираты угнали ливийский самолет со 118 пассажирами
  • Фото: @BreakingDotUK /twitter.com

    • Двое неизвестных преступников угнали ливийский пассажирский самолет Airbus A320, на борту которого находятся 118 человек.

    Самолет, принадлежащий государственной ливийской компании Afriqiyah Airways, был угнал, когда совершал рейс внутри страны.

    По данным Reuters, захваченный борт приземлился на Мальте, а воздушные пираты угрожают взорвать самолет.

    Требования злоумышленников пока неизвестны. О случившемся уже проинформирован премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Экстренные службы страны приведены в полную готовность.


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