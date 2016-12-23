СМИ: захватчики ливийского самолета вооружены гранатой

По крайней мере один из двух захватчиков ливийского пассажирского самолета, приземлившегося на Мальте, вооружен ручной гранатой.Daily Mail со ссылкой на местные источники, захватчики требуют, что пассажиры покинули самолет отдельно от экипажа. Один из них называет себя сторонником президента Ливии Муаммара Каддафи, который был убит в ходе революции в 2011 году. При этом каковы требования захватчиков по-прежнему неизвестно.
Самолет Airbus A230 со 118 людьми на борту выполнял внутренний рейс в Ливии, когда был захвачен и вскоре приземлился на Мальте.
Комментарии