Решения, связанные со строительством газопровода «Северный поток — 2», не входят в компетенцию НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа.
Йенс Столтенберг: «Не НАТО принимать решения (по „Северному потоку — 2“), это национальный вопрос».
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2» и заявил, что Германия находится в заложниках у России. Он возмутился тем, что США должны защищать европейские страны, в то время как они отдают российской стороне миллиарды долларов. При этом американский президент заявил, что в НАТО должны с этим что-то сделать, хотя сам он не знает, что именно.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2» и заявил, что Германия находится в заложниках у России. Он возмутился тем, что США должны защищать европейские страны, в то время как они отдают российской стороне миллиарды долларов. При этом американский президент заявил, что в НАТО должны с этим что-то сделать, хотя сам он не знает, что именно.
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