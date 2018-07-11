    Генсек НАТО ответил Трампу на претензии из-за «Северного потока — 2»

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    Генсек НАТО ответил Трампу на претензии <nobr>из-за</nobr> «Северного потока — 2»

    Генсек НАТО ответил Трампу на претензии из-за «Северного потока — 2»

    Генсек НАТО ответил Трампу на претензии <nobr>из-за</nobr> «Северного потока — 2»
  • Фото: Associated Press © 2018, Francois Mori

    • Решения, связанные со строительством газопровода «Северный поток — 2», не входят в компетенцию НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

    Йенс Столтенберг: «Не НАТО принимать решения (по „Северному потоку — 2“), это национальный вопрос».

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2» и заявил, что Германия находится в заложниках у России. Он возмутился тем, что США должны защищать европейские страны, в то время как они отдают российской стороне миллиарды долларов. При этом американский президент заявил, что в НАТО должны с этим что-то сделать, хотя сам он не знает, что именно.

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