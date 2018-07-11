Трамп назвал Германию заложником России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2» и заявил, что Германия находится в заложниках у России. Заявление было сделано перед рабочим завтраком с генсеком НАТО в Брюсселе.
Дональд Трамп: «Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России».
Глава Белого дома возмутился тем, что США должны защищать европейские страны, в то время как они отдают миллиарды долларов России. По его словам, Германия находится у России «в заложниках» и на это следует обратить внимание, передает ТАСС.
Уже в ходе рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп вновь обрушился с критикой на Германию.
Дональд Трамп: «Германия платит миллиарды и миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Это абсолютно неприемлемо. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов России».
По словам американского лидера, в НАТО должны с этим что-то сделать, хотя сам он не знает, что именно.
Столтенберг со своей стороны напомнил, что НАТО — это альянс 27 государств, иногда между ними возникают разногласия. Он добавил, что сделка по газопроводу между Россий и Германией также является темой для разногласий.
Йенс Столтенберг: «Но сила НАТО заключается в том, что, несмотря на эти различия, мы все готовы объединиться, чтобы защитить друг друга».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Его пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. В украинском «Нафтогазе» считают, что реализация проекта приведет к «необратимым» последствиям на газовом рынке Европы.
Глава Белого дома возмутился тем, что США должны защищать европейские страны, в то время как они отдают миллиарды долларов России. По его словам, Германия находится у России «в заложниках» и на это следует обратить внимание, передает ТАСС.
Уже в ходе рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп вновь обрушился с критикой на Германию.
Дональд Трамп: «Германия платит миллиарды и миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Это абсолютно неприемлемо. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов России».
По словам американского лидера, в НАТО должны с этим что-то сделать, хотя сам он не знает, что именно.
Столтенберг со своей стороны напомнил, что НАТО — это альянс 27 государств, иногда между ними возникают разногласия. Он добавил, что сделка по газопроводу между Россий и Германией также является темой для разногласий.
Йенс Столтенберг: «Но сила НАТО заключается в том, что, несмотря на эти различия, мы все готовы объединиться, чтобы защитить друг друга».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Его пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. В украинском «Нафтогазе» считают, что реализация проекта приведет к «необратимым» последствиям на газовом рынке Европы.
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