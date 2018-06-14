Директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко уверен, что реализация проекта «Северный поток — 2» приведет к «необратимым» последствиям на газовом рынке Европы.
На странице «Нафтогаза» в Facebook Витренко написал, что строительство газопровода нарушает европейское законодательство и «постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа „Газпрома“».
В «Нафтогазе» раскритиковали Германию за позицию, которую страна заняла по в 2009 году вопросу газового конфликта между Россией и Украиной.
Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз»: «Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейским правилам. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало».
Накануне заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что участие Берлина в проекте «Северный поток — 2» негативно отразится не только на Украине, но и всей Западной Европе. Ранее германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер призывал Киев прекратить критиковать Берлин за его участие в проекте газопровода «Северный поток — 2», который предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы пройдут от побережья России через Балтийское море до территории Германии рядом с действующим «Северным потоком».
Ми кажемо, що правила є правила. Саме тому українці почали Революцію гідності. Ми дивилися на Європу як на регіон, де…Опубликовано Нафтогаз України — Naftogaz 13 июня 2018 г.
В «Нафтогазе» раскритиковали Германию за позицию, которую страна заняла по в 2009 году вопросу газового конфликта между Россией и Украиной.
Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз»: «Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейским правилам. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало».
Накануне заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что участие Берлина в проекте «Северный поток — 2» негативно отразится не только на Украине, но и всей Западной Европе. Ранее германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер призывал Киев прекратить критиковать Берлин за его участие в проекте газопровода «Северный поток — 2», который предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы пройдут от побережья России через Балтийское море до территории Германии рядом с действующим «Северным потоком».
Комментарии