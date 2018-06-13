Участие Германии в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» может негативно отразиться как на Украине, так и на всей Западной Европе, заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире канала ICTV.
Он заметил, что на словах Германия поддерживает Украину, но в то же время участвует в реализации проекта. По его мнению, права человека и уважение международно признанных границ европейцы променяли на бизнес-интересы.
Георгий Тука: «Это может привести к крайне негативным последствиям вообще для институций Западной Европы как цивилизации, которая оформлена в виде ЕС».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Его пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год.
На прошлой неделе власти Швеции одобрили строительство газопровода в экономической зоне своей страны в Балтийском море. Компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение только от властей Дании.
Георгий Тука: «Это может привести к крайне негативным последствиям вообще для институций Западной Европы как цивилизации, которая оформлена в виде ЕС».
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 км от побережья РФ до побережья Германии по дну Балтийского моря. Его пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год.
На прошлой неделе власти Швеции одобрили строительство газопровода в экономической зоне своей страны в Балтийском море. Компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение только от властей Дании.
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