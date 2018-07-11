Россия пообещала зеркальный ответ на высылку дипломатов из Греции

Россия традиционно зеркально отвечает на высылку своих дипломатов из зарубежных стран. Об этом заявили журналистам в МИД РФ и Совфеде, комментируя сообщения о высылке российских дипломатов из Греции.
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По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, принцип подобного ответа применяется всегда в таких случаях. «Это общий принцип дипломатии», — сказал Климов в интервью РИА Новости.
Сенатор добавил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как своего союзника и партнера в Европе. «Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно», — пояснил он.
Ранее афинская газета «Катемирини» со ссылкой на источники сообщила, что правительство Греции приняло решение выслать двоих российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двоим. Как утверждает издание, греческие власти обвиняют дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность.
Сенатор добавил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как своего союзника и партнера в Европе. «Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно», — пояснил он.
Ранее афинская газета «Катемирини» со ссылкой на источники сообщила, что правительство Греции приняло решение выслать двоих российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двоим. Как утверждает издание, греческие власти обвиняют дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность.
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