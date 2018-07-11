    Россия пообещала зеркальный ответ на высылку дипломатов из Греции

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    Россия пообещала зеркальный ответ на высылку дипломатов из Греции

    Россия пообещала зеркальный ответ на высылку дипломатов из Греции

    Россия традиционно зеркально отвечает на высылку своих дипломатов из зарубежных стран. Об этом заявили журналистам в МИД РФ и Совфеде, комментируя сообщения о высылке российских дипломатов из Греции.

    По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, принцип подобного ответа применяется всегда в таких случаях. «Это общий принцип дипломатии», — сказал Климов в интервью РИА Новости.

    Сенатор добавил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как своего союзника и партнера в Европе. «Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно», — пояснил он.

    Ранее афинская газета «Катемирини» со ссылкой на источники сообщила, что правительство Греции приняло решение выслать двоих российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двоим. Как утверждает издание, греческие власти обвиняют дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность.

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