    СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов

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    СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов

    СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов

    Афинская газета «Катимерини» сообщила о решении правительства Греции выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум.

    По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках вмешательства во внутренние дела страны, в том числе «в таких чувствительных вопросах, как спор с Македонией», а также в незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность. Речь, в частности, о «попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников». В связи с этим упоминается также деятельность Императорского православного палестинского общества.

    Вместе с тем газета подчеркивает, что Греция по-прежнему рассчитывает на сотрудничество с Россией и развитие дружеских отношений между народами на основе взаимного уважения суверенитета.

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