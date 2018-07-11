    Шойгу исключил возможность прямого конфликта с Украиной

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    Шойгу исключил возможность прямого конфликта с Украиной

    Шойгу исключил возможность прямого конфликта с Украиной

    Прямое столкновение между Украиной и Россией невозможно. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

    Сергей Шойгу: «Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией».

    Шойгу отметил, что у русского и украинского народов общие корни, их объединяет борьба за свободу и независимость во время Второй мировой войны. Министр добавил, что на Украине проживали все его родственники по материнской линии. Кроме этого, он сам был крещен в небольшом храме шахтерского городка Стаханов под Луганском.

    Сергей Шойгу: «Поэтому убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде».

    Он выразил мнение, что исключить ситуацию с геноцидом русского населения может только безусловное выполнение Киевом минских соглашений.

    Сергей Шойгу: «К сожалению, Киев упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая голословные обвинительные заявления в адрес России».

    На прошлой неделе советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что для украинцев существует только два идеальных сценария развития событий в Донбассе. Одним из этих сценариев он назвал вхождение в Москву «мощного украинского солдата».

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