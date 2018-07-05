В Киеве назвали идеальным сценарием вхождение «мощного украинского солдата» в Москву

У Украины есть два «идеальных» сценария развития событий в Донбассе, но они являются нереалистичными. Об этом заявил советник главы МВД Украины Иван Варченко, сообщает
пресс-служба ведомства.
Иван Варченко: «Для украинцев существует только два идеальных сценария развития событий в Донбассе. Первый — Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки».
При втором варианте развития событий, по словам Варченко, «мощный украинский солдат» должен зайти в Москву. Он признал, что такие «блестящие» сценарии желательны, но совершенно «оторваны от жизни». Все другие стратегии — это лишь попытки найти компромисс, добавил советник главы МВД Украины.
Ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий Украины» Юрий Грымчак озвучил три возможных сценария окончания вооруженного конфликта в Донбассе. При этом самым вероятным он назвал сценарий, связанный с введением в регион международной миротворческой миссии.
При втором варианте развития событий, по словам Варченко, «мощный украинский солдат» должен зайти в Москву. Он признал, что такие «блестящие» сценарии желательны, но совершенно «оторваны от жизни». Все другие стратегии — это лишь попытки найти компромисс, добавил советник главы МВД Украины.
Ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий Украины» Юрий Грымчак озвучил три возможных сценария окончания вооруженного конфликта в Донбассе. При этом самым вероятным он назвал сценарий, связанный с введением в регион международной миротворческой миссии.
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