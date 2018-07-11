Умерла самая уродливая собака в мире

Английский бульдог по кличке
Жа-жа, ставший в прошлом месяце победителем конкурса «Самая уродливая собака в мире», умер.
Как сообщила журналистам владелица собаки Меган, 9-летний бульдог скончался во сне.
Конкурс «Самая уродливая собака в мире» прошел в городе Петалума (штат Калифорния) 23 июня. За главный приз в размере 1,5 тысячи долларов боролись 14 претендентов.
Жа-жа был найден на сайте поиска питомцев. Отличительной особенностью пса был длинный язык, сообщает Fox News.
Конкурс «Самая уродливая собака в мире» прошел в городе Петалума (штат Калифорния) 23 июня. За главный приз в размере 1,5 тысячи долларов боролись 14 претендентов.
Жа-жа был найден на сайте поиска питомцев. Отличительной особенностью пса был длинный язык, сообщает Fox News.
Знакомьтесь: на первом фото — самая уродливая собака в мире. 9-летний английский бульдог по кличке Жа-Жа победил в ежегодном конкурсе в США, обойдя всех конкурентов (их фото ниже).Опубликовано НТВ Воскресенье, 24 июня 2018 г.
Комментарии