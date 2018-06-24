В США выбрали самую уродливую собаку года

В американском городе Петалума, штат Калифорния, прошел
30-й ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире».
Как сообщает Sky News, в этом году за главный приз боролись 14 претендентов.
Победителем стал девятилетний английский бульдог Жа-жа. Его хозяйка получила за победу питомца 1500 долларов. Женщина сообщила, что нашла Жа-жа на сайте поиска питомцов. Отличительной особенностью пса является особо длинный язык.
В прошлом году победу одержал неаполитанский мастиф по кличке Марта.
Победителем стал девятилетний английский бульдог Жа-жа. Его хозяйка получила за победу питомца 1500 долларов. Женщина сообщила, что нашла Жа-жа на сайте поиска питомцов. Отличительной особенностью пса является особо длинный язык.
В прошлом году победу одержал неаполитанский мастиф по кличке Марта.
Знакомьтесь: на первом фото — самая уродливая собака в мире. 9-летний английский бульдог по кличке Жа-Жа победил в ежегодном конкурсе в США, обойдя всех конкурентов (их фото ниже).Опубликовано НТВ Воскресенье, 24 июня 2018 г.
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