    Россияне в Таиланде подарят спасенным из пещеры детям сувениры ЧМ

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    • Фото: Reuters © 2018, Soe Zeya Tun
    Россияне в Таиланде подарят спасенным из пещеры детям сувениры ЧМ

    Россияне в Таиланде подарят спасенным из пещеры детям сувениры ЧМ

    Россияне в Таиланде подарят спасенным из пещеры детям сувениры ЧМ
  • Фото: Reuters © 2018, Soe Zeya Tun

    • Посольство России и россияне, живущие и работающие в Таиланде, хотят порадовать спасенных из затопленной пещеры юных спортсменов какими-нибудь подарками, связанными с чемпионатом мира по футболу.

    Как рассказал РИА Новости посол РФ в Таиланде Кирилл Барский, сразу после того как сотрудники дипмиссии узнали о приглашении бывших пленников пещеры на ЧМ в Россию, то сразу начали продумывать организацию этой поездки. Однако сегодня стало известно, что медики не рекомендуют совершать такое длительное путешествие, опасаясь за здоровье детей.

    «Необходимость длительного медицинского карантина и реабилитации встала на пути этой прекрасной идеи», — отметил Барский. Теперь россияне, проживающие в Таиланде, придумывают другие способы, чтобы порадовать детей.

    Кирилл Барский, посол РФ в Таиланде: «У нашей российской диаспоры в Таиланде и у работников посольства есть масса предложений на предмет того, какими подарками с чемпионата мы могли бы порадовать этих отважных школьников, которым так много довелось пережить. Сейчас мы обсуждаем эти варианты с нашими соотечественниками, которые выступают с различными предложениями на эту тему».

    смотретьНизкая температура и слабое сердцебиение: медики рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей
    Низкая температура и слабое сердцебиение: медики рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей
    Сегодня в Таиланде завершилась финальная стадия крупной спасательной операции, за которой следили во всем мире и которая никого не оставила равнодушным. Военные дайверы эвакуировали из затопленной пещеры всех школьников и тренера детской футбольной команды. Под землей они провели в общей сложности 17 суток, большую часть времени — без еды, питьевой воды и надежды на спасение.

    Сейчас все подростки находятся в больнице на карантине. Сообщается, что они быстро идут на поправку.

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