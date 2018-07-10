Минтруда: 61 регион поддержал проект изменения пенсионного законодательства

Уже 61 российский регион направил в Госдуму положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста.
О том, что 61 регион РФ уже поддержал проект изменения пенсионного законодательства, сообщает во вторник пресс-служба Минтруда.
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона».
Последний день подачи отзывов — 16 июля, напомнил министр. По его словам, пока работа идет с опережением сроков.
Напомним, законопроект, внесенный в Госдуму правительством, предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин к 2034 году и до 65 лет для мужчин к 2028 году. Ожидается, что это позволит проводить индексацию пенсий на 1 тыс. рублей в год, и к 2024 году средняя пенсия в России должна вырасти с 14 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона».
Последний день подачи отзывов — 16 июля, напомнил министр. По его словам, пока работа идет с опережением сроков.
Напомним, законопроект, внесенный в Госдуму правительством, предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин к 2034 году и до 65 лет для мужчин к 2028 году. Ожидается, что это позволит проводить индексацию пенсий на 1 тыс. рублей в год, и к 2024 году средняя пенсия в России должна вырасти с 14 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.
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