Медведев объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства

«Работодатели неохотно берут на работу пожилых людей, это недопустимо», — заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Борьбой с возрастной дискриминацией займется Роструд.

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Как заявил глава российского правительства, предлагая изменения в пенсионное законодательство, кабмин старается учесть интересы работающих граждан, работодателей и государства. Дмитрий Медведев провел заседание с участием представителей бизнес-объединений «Опоры России», «Деловой России» и РСПП и напомнил, что сейчас трудится 12 миллионов пенсионеров, то есть примерно каждый четвертый. При этом работодатели не всегда охотно берут на работу пожилых.



Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена. Недавно я поручил Роструду тщательно следить за этими процессами. Прошу всех присутствующих максимально внимательно ко всем этим вопросам относиться — и представителей власти, и представителей работодателей».



Объясняя необходимость изменений пенсионного законодательства, Медведев сообщил, что сейчас на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих, чем 50 лет назад, и ситуация ухудшается.