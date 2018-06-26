    Медведев объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства. Медведев, пенсии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства

    Медведев объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства

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    Медведев объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства

    Медведев объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства

    Медведев объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства

      «Работодатели неохотно берут на работу пожилых людей, это недопустимо», — заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Борьбой с возрастной дискриминацией займется Роструд.

      Как заявил глава российского правительства, предлагая изменения в пенсионное законодательство, кабмин старается учесть интересы работающих граждан, работодателей и государства. Дмитрий Медведев провел заседание с участием представителей бизнес-объединений «Опоры России», «Деловой России» и РСПП и напомнил, что сейчас трудится 12 миллионов пенсионеров, то есть примерно каждый четвертый. При этом работодатели не всегда охотно берут на работу пожилых.

      Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена. Недавно я поручил Роструду тщательно следить за этими процессами. Прошу всех присутствующих максимально внимательно ко всем этим вопросам относиться — и представителей власти, и представителей работодателей».

      Объясняя необходимость изменений пенсионного законодательства, Медведев сообщил, что сейчас на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих, чем 50 лет назад, и ситуация ухудшается.

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