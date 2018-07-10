Тимати в суде назвал «ублюдками» избивших музыканта DJ Smash

DJ Smash выступил сегодня в суде Перми. Андрей Ширман впервые публично дал показания по делу об избиении в ночном клубе. Поддержать его пришел известный
рэп-исполнитель Тимати.
По версии сыщиков, двое посетителей заведения набросились на музыканта с кулаками за отказ сделать селфи. Позднее врачи диагностировали у него открытый перелом челюсти и сотрясение. Ширман несколько дней провел в больнице и до сих пор проходит реабилитацию. Сразу после инцидента на его защиту встало все звездное сообщество. За скандальным процессом следит корреспондент НТВ Антон Талпа.
Эта встреча со знаменитостями легко могла бы превратиться в автограф-сессию, если бы не строгие приставы. Да и обстоятельства не самые подходящие. Ведь и диджей, и рэпер в суде по вполне конкретной причине. Оба решительно настроены требовать самого сурового наказания для Александра Телепнёва и Сергея Ванкевича, которые, по глубокому убеждению правоохранителей, устроили избиение в ночном клубе. Пострадал Андрей Ширман, а вот Тимати приехал морально его поддержать. И если первый оказался сдержан в высказываниях, лишь заявил, что фигуранты пытались спустить на тормозах это дело, то второй — Тимати — не постеснялся в выражениях и высказал, все что он об этом думает.
Тимати, музыкант: «Вот на лицо моего друга посмотрите — шрамы, пластины. Два ублюдка избили моего друга. Один из них — профессиональный спортсмен. Они должны в тюрьме сидеть, а не ходить и развлекаться».
Дальше музыканты заняли места в зале. Smash решил соблюсти формальности — надел костюм, рубашку и галстук, а вот Тимати явился будто с концерта — темные очки и шапка.
Ну, а что оппоненты? И Телепнёв, и Ванкевич люди, конечно, не настолько публичные, поэтому и поспешили спрятаться от камер. Хотя к ним достаточно много вопросов. Главный из которых — так, чем же Smash не угодил и почему полезли в драку. Впрочем, ответы будут получены в ходе нынешнего заседания. Фемида приступает к допросу жертвы и вероятных виновников. Статья, по которой судят Телепнёва и Ванкевича, это умышленное причинение вреда здоровью. Подробнее — в репортаже НТВ.
Эта встреча со знаменитостями легко могла бы превратиться в автограф-сессию, если бы не строгие приставы. Да и обстоятельства не самые подходящие. Ведь и диджей, и рэпер в суде по вполне конкретной причине. Оба решительно настроены требовать самого сурового наказания для Александра Телепнёва и Сергея Ванкевича, которые, по глубокому убеждению правоохранителей, устроили избиение в ночном клубе. Пострадал Андрей Ширман, а вот Тимати приехал морально его поддержать. И если первый оказался сдержан в высказываниях, лишь заявил, что фигуранты пытались спустить на тормозах это дело, то второй — Тимати — не постеснялся в выражениях и высказал, все что он об этом думает.
Тимати, музыкант: «Вот на лицо моего друга посмотрите — шрамы, пластины. Два ублюдка избили моего друга. Один из них — профессиональный спортсмен. Они должны в тюрьме сидеть, а не ходить и развлекаться».
Дальше музыканты заняли места в зале. Smash решил соблюсти формальности — надел костюм, рубашку и галстук, а вот Тимати явился будто с концерта — темные очки и шапка.
Ну, а что оппоненты? И Телепнёв, и Ванкевич люди, конечно, не настолько публичные, поэтому и поспешили спрятаться от камер. Хотя к ним достаточно много вопросов. Главный из которых — так, чем же Smash не угодил и почему полезли в драку. Впрочем, ответы будут получены в ходе нынешнего заседания. Фемида приступает к допросу жертвы и вероятных виновников. Статья, по которой судят Телепнёва и Ванкевича, это умышленное причинение вреда здоровью. Подробнее — в репортаже НТВ.
Комментарии