Космический грузовик «Прогресс» долетел до МКС за рекордное время

Космический грузовик «Прогресс
МС-09» впервые в истории прибыл к Международной космической станции через 3 часа 40 минут после запуска, после всего лишь двух витков вокруг Земли.
Сообщение российского Центра управления полетами: «Стыковка грузового корабля „Прогресс МС-09“ с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 04:31 по московскому времени. Грузовой корабль причалил к стыковочному отсеку „Пирс“».
Стыковка проводилась под контролем специалистов ЦУП и российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева, пишет «Интерфакс».
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09» стартовала с космодрома Байконур в 00:51 по московскому времени. Спустя 9 минут корабль штатно отделился от 3-й ступени носителя и продолжил самостоятельный полет к МКС.
Грузовой корабль впервые отправился к МКС по сверхкороткой схеме и совершил стыковку после всего лишь двух витков вокруг Земли. Ранее грузовые корабли на пути к МКС по двухсуточной схеме совершали 34 витка вокруг планеты, либо же долетали до станции за 6 часов, совершив 4 витка. В будущем сверхкороткую схему планируют применять и для пилотируемых кораблей.
Стыковка проводилась под контролем специалистов ЦУП и российских космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева, пишет «Интерфакс».
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09» стартовала с космодрома Байконур в 00:51 по московскому времени. Спустя 9 минут корабль штатно отделился от 3-й ступени носителя и продолжил самостоятельный полет к МКС.
Грузовой корабль впервые отправился к МКС по сверхкороткой схеме и совершил стыковку после всего лишь двух витков вокруг Земли. Ранее грузовые корабли на пути к МКС по двухсуточной схеме совершали 34 витка вокруг планеты, либо же долетали до станции за 6 часов, совершив 4 витка. В будущем сверхкороткую схему планируют применять и для пилотируемых кораблей.
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