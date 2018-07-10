Космический грузовик «Прогресс МС-09» впервые отправился к МКС по сверхкороткой схеме

С космодрома Байконур стартовала
ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09».
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-09» был произведен с площадки 31 космодрома Байконур в 00:51 по московскому времени. Грузовой корабль впервые отправился к Международной космической станции по сверхкороткой схеме. Стыковка «Прогресса» с орбитальной станцией запланирована уже в 04:39 по Москве.
Грузовой корабль уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал самостоятельный полет к МКС.
Сообщение Центра управления полетами: «Корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты „Союз“ в 01:00 по московскому времени».
Грузовой корабль доставит на станцию около 2,5 тонны различных грузов, включая топливо, продукты, медикаменты, научное оборудование и другие грузы. Также на МКС будет доставлен третий скафандр нового поколения «Орлан-МКС». Два таких скафандра уже используются на станции, напоминает ТАСС.
Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит всего два витка вокруг Земли. Ранее «Прогрессы» на пути к МКС по двухсуточной схеме совершали 34 витка вокруг планеты, либо совершали 4 витка и долетали до станции за 6 часов. После отработки новой сверхкороткой схемы эту технологию планируют применять и для пилотируемых кораблей.
Грузовой корабль уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал самостоятельный полет к МКС.
Сообщение Центра управления полетами: «Корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты „Союз“ в 01:00 по московскому времени».
Грузовой корабль доставит на станцию около 2,5 тонны различных грузов, включая топливо, продукты, медикаменты, научное оборудование и другие грузы. Также на МКС будет доставлен третий скафандр нового поколения «Орлан-МКС». Два таких скафандра уже используются на станции, напоминает ТАСС.
Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит всего два витка вокруг Земли. Ранее «Прогрессы» на пути к МКС по двухсуточной схеме совершали 34 витка вокруг планеты, либо совершали 4 витка и долетали до станции за 6 часов. После отработки новой сверхкороткой схемы эту технологию планируют применять и для пилотируемых кораблей.
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