Украина и ЕС заявили о готовности к переговорам с РФ о транзите газа

Украина и Евросоюз подтвердили готовность участвовать в трехсторонних переговорах с Россией о транзите газа.
Украина и ЕС готовы участвовать в трехсторонних переговорах с РФ о транзите газа через Украину после 2019 года. Об этом говорится в совместном заявлении, выпущенном по итогам саммита глав Евросовета и Еврокомиссии Дональда Туска и Жана-Клода Юнкера с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости.
Из заявления: «Мы подтверждаем нашу готовность к участию в трехстороннем процессе, которому будет способствовать Еврокомиссия».
Переговоры должны пройти 17 июля в Берлине. Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия уже готовит свои предложения, а еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович отметил, что стабильное взаимодействие между Россией и Украиной по вопросам энергетики важено не только для этих двух стран, но и для всего Евросоюза.
Из заявления: «Мы подтверждаем нашу готовность к участию в трехстороннем процессе, которому будет способствовать Еврокомиссия».
Переговоры должны пройти 17 июля в Берлине. Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия уже готовит свои предложения, а еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович отметил, что стабильное взаимодействие между Россией и Украиной по вопросам энергетики важено не только для этих двух стран, но и для всего Евросоюза.
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