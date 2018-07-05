Названа дата трехсторонней встречи РФ, ЕС и Украины по газу

Трехсторонняя встреча по газу с участием России, Евросоюза и Украины пройдет 17 июля в Берлине. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Александр Новак: «Она будет 17 июля в Берлине. Повестка формируется. Мы сейчас готовим свои предложения».
Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что рад запланированным переговорам. По его словам, конструктивное и стабильное взаимодействие между Россией и Украиной в энергетической сфере имеет приоритетное значение как для обеих стран, так и для ЕС, передает «Интерфакс».
Шефчович назвал предстоящие переговоры сложными, а трехсторонний формат — оптимальным. По его словам, на встрече может быть затронут вопрос транзита газа через Украину после 2019 года.
Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что рад запланированным переговорам. По его словам, конструктивное и стабильное взаимодействие между Россией и Украиной в энергетической сфере имеет приоритетное значение как для обеих стран, так и для ЕС, передает «Интерфакс».
Шефчович назвал предстоящие переговоры сложными, а трехсторонний формат — оптимальным. По его словам, на встрече может быть затронут вопрос транзита газа через Украину после 2019 года.
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