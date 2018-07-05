    Названа дата трехсторонней встречи РФ, ЕС и Украины по газу

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    Названа дата трехсторонней встречи РФ, ЕС и Украины по газу

    Названа дата трехсторонней встречи РФ, ЕС и Украины по газу

    Трехсторонняя встреча по газу с участием России, Евросоюза и Украины пройдет 17 июля в Берлине. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

    Александр Новак: «Она будет 17 июля в Берлине. Повестка формируется. Мы сейчас готовим свои предложения».

    Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что рад запланированным переговорам. По его словам, конструктивное и стабильное взаимодействие между Россией и Украиной в энергетической сфере имеет приоритетное значение как для обеих стран, так и для ЕС, передает «Интерфакс».

    Шефчович назвал предстоящие переговоры сложными, а трехсторонний формат — оптимальным. По его словам, на встрече может быть затронут вопрос транзита газа через Украину после 2019 года.

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