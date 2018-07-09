Король оперы: как Пласидо Доминго пел и дирижировал в Мариинском

На фестивале «Звезды белых ночей» выступил легендарный Пласидо Доминго. Перед петербургской публикой великий тенор выступил и как певец в «Травиате», и как дирижер в «Валькириях».
Посмотреть и послушать страстного испанского певца Пласидо Доминго в Петербурге пришли больше двух тысяч человек.
Что значила эта «Травиата» для Оксаны Шиловой и передать невозможно. Еще в 17 лет будущая певица пробралась в Мариинку под чужой фамилией, чтобы увидеть Пласидо в его первый приезд в 1992 году. И теперь уже солистка Мариинки впервые поет в дуэте с Доминго. Она — Виолетта, он — старший Жермон.
Несколько лет назад певец решился на резкий поворот в карьере — перешел с тенорового на баритональный репертуар. И в этом тембре оказался так же великолепен. Для самого Пласидо выступление в Петербурге всегда событие.
Пласидо Доминго, оперный певец, дирижер: «В Мариинском прекрасные вокалисты, экстраординарные. Но одновременно они еще и превосходные актеры — в полном соответствии с традициями классического театра. Музыканты замечательные. И весь коллектив несет это искусство по всему миру. Так что, когда я здесь, я всегда очень горжусь такой возможностью».
Пласидо Доминго, и это уже стало традицией, выступил на фестивале сразу в двух ипостасях. Помимо «Травиаты» Верди легендарный певец стал за дирижерский пульт концертного зала, где давали «Валькирию». Вторую профессию Доминго, чей оперный стаж насчитывает более 60 лет, освоил с середины 90-х, передает корреспондент НТВ Павел Рыжков.
Что значила эта «Травиата» для Оксаны Шиловой и передать невозможно. Еще в 17 лет будущая певица пробралась в Мариинку под чужой фамилией, чтобы увидеть Пласидо в его первый приезд в 1992 году. И теперь уже солистка Мариинки впервые поет в дуэте с Доминго. Она — Виолетта, он — старший Жермон.
Несколько лет назад певец решился на резкий поворот в карьере — перешел с тенорового на баритональный репертуар. И в этом тембре оказался так же великолепен. Для самого Пласидо выступление в Петербурге всегда событие.
Пласидо Доминго, оперный певец, дирижер: «В Мариинском прекрасные вокалисты, экстраординарные. Но одновременно они еще и превосходные актеры — в полном соответствии с традициями классического театра. Музыканты замечательные. И весь коллектив несет это искусство по всему миру. Так что, когда я здесь, я всегда очень горжусь такой возможностью».
Пласидо Доминго, и это уже стало традицией, выступил на фестивале сразу в двух ипостасях. Помимо «Травиаты» Верди легендарный певец стал за дирижерский пульт концертного зала, где давали «Валькирию». Вторую профессию Доминго, чей оперный стаж насчитывает более 60 лет, освоил с середины 90-х, передает корреспондент НТВ Павел Рыжков.
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