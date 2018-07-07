Пласидо Доминго выступил на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» выступил один из самых известных оперных певцов современности — Пласидо Доминго.

На сцену Мариинского театра он вышел в постановке оперы Джузеппе Верди «Травиата» в роли Жермона.



Доминго уже принимал участие в этом спектакле во время прошлого визита, но тогда тенор стоял за дирижерским пультом вместо Валерия Гергиева.



Сегодня певец снова возьмет в руки дирижерскую палочку — на этот раз под его управлением прозвучит концертная версия оперы Вагнера «Валькирия».