    Пласидо Доминго выступил на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге. Санкт-Петербург, поисковые операции, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПласидо Доминго выступил на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге

    Пласидо Доминго выступил на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге

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    Пласидо Доминго выступил на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге

    Пласидо Доминго выступил на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге

    Пласидо Доминго выступил на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге

      В Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» выступил один из самых известных оперных певцов современности — Пласидо Доминго.

      На сцену Мариинского театра он вышел в постановке оперы Джузеппе Верди «Травиата» в роли Жермона.

      Доминго уже принимал участие в этом спектакле во время прошлого визита, но тогда тенор стоял за дирижерским пультом вместо Валерия Гергиева.

      Сегодня певец снова возьмет в руки дирижерскую палочку — на этот раз под его управлением прозвучит концертная версия оперы Вагнера «Валькирия».

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