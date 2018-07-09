    ЧМ-2018: футбольная сборная России стала лучшей командой по игре в обороне

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    • Фото: Васильев Евгений / ТАСС
    <nobr>ЧМ-2018</nobr>: футбольная сборная России стала лучшей командой по игре в обороне

    ЧМ-2018: футбольная сборная России стала лучшей командой по игре в обороне

    <nobr>ЧМ-2018</nobr>: футбольная сборная России стала лучшей командой по игре в обороне
  • Фото: Васильев Евгений / ТАСС

    • Сборная России по футболу стала лучшей по игре в защите.

    Как сообщается на сайте турнира, по итогам состоявшихся матчей мундиаля российская футбольная команда названа лучшей командой по игре в обороне. Наша сборная сделала больше всех оборонительных действий — 259 выносов, отборов и сейвов.

    Лучшей в атаке сайт ФИФА называет сборную Бразилии, на счету которой 292 атаки. Испанцы оказались лучшими по числу успешных передач — 3120 пасов, команда Бельгии пока считается самой результативной командой турнира (14 забитых мячей).

    По пробегу среди всех участников ЧМ-2018 лидирует полузащитник сборной России Роман Зобнин. Он за 5 матчей чемпионата пробежал 62 километра. Неймара назвали самым бьющим игроком турнира (27 ударов по воротам), самым пасующим — Серхио Рамоса (485 точных передач), а больше всех сейвов сделал вратарь мексиканской сборной Гильмеро Очоа (25).

    Приведенная статистика собрана по итогам 60 игр турнира. Впереди еще четыре матча — два полуфинала, финал и борьба за третье место. За победу на ЧМ-2018 сразятся бельгийцы, французы, англичане и хорваты, которые обыграли российскую команду в ¼ финала в серии послематчевых пенальти.

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