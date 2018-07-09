Песков: Путин «горячо болел» за сборную России в матче с хорватами

График президента РФ не предусматривал посещение матча Россия — Хорватия, но Путин был на связи с главным тренером сборной Черчесовым и болел за нашу сборную.
То, что президент России Владимир Путин не приехал в Сочи посмотреть матч Россия — Хорватия, не означает, что он не следил за матчем. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «То, что президент не был на матче, не означает, что он очень горячо не болел за наших. Он был на постоянной связи и с Черчесовым, и искренне болел за ребят, был в курсе всего происходящего».
Песков объяснил, что график президента изначально предполагал присутствие только на матче открытия и на финале чемпионата мира 15 июля.
Дмитрий Песков: «Изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо матчей, кроме матча открытия и матча закрытия. Мы ожидаем, что президент будет на этом матче».
В субботу на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч четвертьфинала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Впервые в истории российская команда пробилась в четвертьфинал мирового первенства. Основное и добавочное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты — 4:3.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «То, что президент не был на матче, не означает, что он очень горячо не болел за наших. Он был на постоянной связи и с Черчесовым, и искренне болел за ребят, был в курсе всего происходящего».
Песков объяснил, что график президента изначально предполагал присутствие только на матче открытия и на финале чемпионата мира 15 июля.
Дмитрий Песков: «Изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо матчей, кроме матча открытия и матча закрытия. Мы ожидаем, что президент будет на этом матче».
В субботу на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч четвертьфинала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Впервые в истории российская команда пробилась в четвертьфинал мирового первенства. Основное и добавочное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти более точными оказались хорватские футболисты — 4:3.
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