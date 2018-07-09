Украина в этом году будет представлена на международном детском песенном конкурсе «Евровидение».
Как сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), отказаться от участия пришлось из-за критического недофинансирования вещательной организации.
Из сообщения Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ): «Участие в „Детском Евровидении“ предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос за участие в соревновании в Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на проведение отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты».
Как заявили в телерадиокомпании, в государственном бюджете Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрены только 776 миллионов гривен (примерно 39 миллионов долларов), которых не хватит погашения текущих операционных расходов компании до конца 2018 года.
«Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов», — добавили в НОТУ.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в середине прошлого месяца признался, что Украина вынуждена показывать матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу из-за необходимости погасить долг перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ).
Из сообщения Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ): «Участие в „Детском Евровидении“ предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос за участие в соревновании в Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на проведение отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты».
Как заявили в телерадиокомпании, в государственном бюджете Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрены только 776 миллионов гривен (примерно 39 миллионов долларов), которых не хватит погашения текущих операционных расходов компании до конца 2018 года.
«Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов», — добавили в НОТУ.
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в середине прошлого месяца признался, что Украина вынуждена показывать матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу из-за необходимости погасить долг перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ).
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