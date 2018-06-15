На Украине вынуждены показывать матчи ЧМ-2018 из-за долгов

Украинские телеканалы будут транслировать матчи проходящего в России чемпионата мира по футболу, так как национальная телерадиокомпания страны должна погасить долг перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ).
Как сообщил в своем Facebook глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, долг Национальной телекомпании Украины (НТКУ) перед ЕСВ за трансляции с чемпионата мира в России копился с 2016 года. ЕСВ предупреждал Украину о возможных штрафных санкциях и лишении прав на показ ЧМ, который состоится в Катаре в 2022 году.
Зураб Аласания, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины: «В результате подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами („Интер“ и НТН) полного пакета ЧМ-2018. Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре».
Аласания отметил, что права на показ игр ЧМ по футболу 2018 и 2022 годов Национальная телекомпания Украины приобрела еще в 2012 году, в начале 2017 года НОТУ выплатила ЕСВ 30% от стоимости прав на телеэфир с ЧМ-2018, а в декабре решила отказаться от трансляции проходящего в России турнира. А тем временем долг НОТУ перед ЕСВ продолжал расти.
Аласания рассказал, что в апреле нынешнего года представители Inter Media Group («Интер Медиа Групп») предложили НОТУ приобрести сублицензию на половину матчей чемпионата. Благодаря этому соглашению НОТУ покрыла 2/3 долга перед ЕСВ и предложила Inter Media приобрести сублицензию на вторую часть игр.
Не далее как в мае этого года Зураб Аласания сравнивал трансляцию ЧМ-2018 со смертью. «Вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть», — заявлял он.
Накануне на московском стадионе «Лужники» состоялась торжественная церемония открытия ЧМ-2018. В первом матче турнира встретились сборные России и Саудовской Аравии. Наша команда обыграла соперников со счетом 5:0.
Зураб Аласания, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины: «В результате подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами („Интер“ и НТН) полного пакета ЧМ-2018. Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре».
Аласания отметил, что права на показ игр ЧМ по футболу 2018 и 2022 годов Национальная телекомпания Украины приобрела еще в 2012 году, в начале 2017 года НОТУ выплатила ЕСВ 30% от стоимости прав на телеэфир с ЧМ-2018, а в декабре решила отказаться от трансляции проходящего в России турнира. А тем временем долг НОТУ перед ЕСВ продолжал расти.
Аласания рассказал, что в апреле нынешнего года представители Inter Media Group («Интер Медиа Групп») предложили НОТУ приобрести сублицензию на половину матчей чемпионата. Благодаря этому соглашению НОТУ покрыла 2/3 долга перед ЕСВ и предложила Inter Media приобрести сублицензию на вторую часть игр.
Не далее как в мае этого года Зураб Аласания сравнивал трансляцию ЧМ-2018 со смертью. «Вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть», — заявлял он.
Накануне на московском стадионе «Лужники» состоялась торжественная церемония открытия ЧМ-2018. В первом матче турнира встретились сборные России и Саудовской Аравии. Наша команда обыграла соперников со счетом 5:0.
Церемония открытия ЧМ-2018 в «Лужниках». Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 14 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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