В реанимации московских больниц разрешили пускать родственников пациентов

Реанимации московских больниц теперь будут круглосуточно открыты для посещения родственниками больных.
Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. С прошлого года новые правила — в рамках пилотного проекта — были введены в нескольких столичных клиниках, и этот опыт получил поддержку столичных властей.
По словам главы столичного депздрава Алексея Хрипуна, поддержка родных и близких имеет большое значение для лечения больных.
Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы: «Теперь посещение больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц. Порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена нашими специалистами и имеется в каждом стационаре».
Впрочем, нужно учитывать, что некоторые реанимационные мероприятия не допускают присутствия посетителей. Кроме того, существуют ограничения на число посетителей — не более двух человек одновременно. Также пришедшим в реанимацию будет необходимо переодеваться в специальную стерильную одежду. Более подробную информацию о правилах посещения в пациентов реанимации предоставят сотрудники больниц.
Отметим, что на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает клиники пускать родных пациента в реанимационные отделения. В настоящее время закон в России не запрещает родным пациентов посещать реанимации. Однако окончательное слово остается за лечащим врачом, а он может отказать без объяснения причин.
По словам главы столичного депздрава Алексея Хрипуна, поддержка родных и близких имеет большое значение для лечения больных.
Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы: «Теперь посещение больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц. Порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена нашими специалистами и имеется в каждом стационаре».
Впрочем, нужно учитывать, что некоторые реанимационные мероприятия не допускают присутствия посетителей. Кроме того, существуют ограничения на число посетителей — не более двух человек одновременно. Также пришедшим в реанимацию будет необходимо переодеваться в специальную стерильную одежду. Более подробную информацию о правилах посещения в пациентов реанимации предоставят сотрудники больниц.
Отметим, что на днях Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает клиники пускать родных пациента в реанимационные отделения. В настоящее время закон в России не запрещает родным пациентов посещать реанимации. Однако окончательное слово остается за лечащим врачом, а он может отказать без объяснения причин.
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