Медики скептически восприняли идею пускать родственников пациентов в реанимацию

Вскоре у родственников тяжелобольных людей в России появится право быть со своими близкими в тяжелые моменты — Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает клиники пускать родных пациента в реанимационные отделения. Пока в России законом предусмотрена лишь такая возможность, и окончательное решение остается за медиками.

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По закону запрета на посещение реанимации родными пациентов в России нет. Но окончательное слово остается за лечащим врачом. А он может отказать без объяснения причин. Хотя это просто перестраховка, объясняют эксперты.



Лариса Попович, директор Института здравоохранения НИУ ВШЭ: «Поведение родственника далеко не всегда может быть адекватным. Мы прекрасно понимаем, что, если маленькому ребенку, который задыхается, будут вставлять трубку для интубирования, для восстановления дыхания, то редкая мать выдержит, глядя на такую манипуляцию».



В 2016 году актер Константин Хабенский попросил президента поддержать законопроект, который бы разрешал близким навещать больных в реанимации. И дело вроде сдвинулось: к проекту «Открытая реанимация» вслед за пионером — Ульяновской областью — стали присоединяться другие регионы. И вот инициатива дошла до Госдумы, где признают: идя навстречу одним, главное — другим не навредить.



Леонид Огуль, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья: «Отделение реанимации — это не проходной двор. Это особое отделение, где оказываются реанимационные мероприятия. И вот самое важное — мы поддерживаем обращение медицинского сообщества, чтобы это не мешало работе врачей».



Сергей Степаненко, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения РФ: «Пребывание и посещение — это разные вещи. И мы ратуем за то, чтобы больного посещали родственники, а не пребывали бы постоянно, потому что это создаст определенную невозможность работать».



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