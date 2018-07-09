    Во Владивостоке заметили личный самолет Ким Чен Ына

    1 комментарий

    Во Владивостоке заметили личный самолет Ким Чен Ына

    Во Владивостоке заметили личный самолет Ким Чен Ына

    Личный самолет главы Северной Кореи Ким Чен Ына был замечен в аэропорту Владивостока.

    По данным южнокорейского агентства Yonhap, борт пробыл в аэропорту около трех часов. После этого самолет вылетел в Пхеньян.

    При этом неизвестно, был ли на борту сам лидер КНДР. Как отмечают источники агентства, Владивосток могли посетить северокорейские чиновники, которые занимаются подготовкой к возможной поездке Ким Чен Ына на Восточный экономический форум в сентябре.

    Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию с визитом. А президент России Владимир Путин заявил, что визит Ким Чен Ына мог бы состояться в рамках Восточного экономического форума или «вне привязки к каким-либо международным событиям».

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru