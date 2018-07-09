Во Владивостоке заметили личный самолет Ким Чен Ына

Личный самолет главы Северной Кореи Ким Чен Ына был замечен в аэропорту Владивостока.
По данным южнокорейского агентства Yonhap, борт пробыл в аэропорту около трех часов. После этого самолет вылетел в Пхеньян.
При этом неизвестно, был ли на борту сам лидер КНДР. Как отмечают источники агентства, Владивосток могли посетить северокорейские чиновники, которые занимаются подготовкой к возможной поездке Ким Чен Ына на Восточный экономический форум в сентябре.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию с визитом. А президент России Владимир Путин заявил, что визит Ким Чен Ына мог бы состояться в рамках Восточного экономического форума или «вне привязки к каким-либо международным событиям».
При этом неизвестно, был ли на борту сам лидер КНДР. Как отмечают источники агентства, Владивосток могли посетить северокорейские чиновники, которые занимаются подготовкой к возможной поездке Ким Чен Ына на Восточный экономический форум в сентябре.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию с визитом. А президент России Владимир Путин заявил, что визит Ким Чен Ына мог бы состояться в рамках Восточного экономического форума или «вне привязки к каким-либо международным событиям».
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