Путин получил личное послание от Ким Чен Ына

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам передал Владимиру Путина личное послание от Ким Чен Ына.
Конверт с письмом глава северокорейского парламента вручил российскому президенту на встрече в Москве.
В свою очередь Владимир Путин подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию. По словам президента, визит Ким Чен Ына мог бы состояться в рамках Восточного экономического форума, который в сентябре пройдет во Владивостоке, или «вне привязки к каким-либо международным событиям», передает РБК.
Также Владимир Путин сообщил, что в Москве высоко оценивают встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.
Напомним, переговоры между главами США и КНДР прошли 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись удивительно долгим рукопожатием и подписали историческое соглашение. Также глава КНДР пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а президент США в ответ пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.
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В свою очередь Владимир Путин подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию. По словам президента, визит Ким Чен Ына мог бы состояться в рамках Восточного экономического форума, который в сентябре пройдет во Владивостоке, или «вне привязки к каким-либо международным событиям», передает РБК.
Также Владимир Путин сообщил, что в Москве высоко оценивают встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.
Напомним, переговоры между главами США и КНДР прошли 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись удивительно долгим рукопожатием и подписали историческое соглашение. Также глава КНДР пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а президент США в ответ пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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