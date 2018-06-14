    Путин получил личное послание от Ким Чен Ына

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    Путин получил личное послание от Ким Чен Ына

    Путин получил личное послание от Ким Чен Ына

    Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам передал Владимиру Путина личное послание от Ким Чен Ына.

    Конверт с письмом глава северокорейского парламента вручил российскому президенту на встрече в Москве.

    В свою очередь Владимир Путин подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию. По словам президента, визит Ким Чен Ына мог бы состояться в рамках Восточного экономического форума, который в сентябре пройдет во Владивостоке, или «вне привязки к каким-либо международным событиям», передает РБК.

    Также Владимир Путин сообщил, что в Москве высоко оценивают встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

    Напомним, переговоры между главами США и КНДР прошли 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись удивительно долгим рукопожатием и подписали историческое соглашение. Также глава КНДР пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а президент США в ответ пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.

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