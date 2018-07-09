Минфин оценил доходы ПФР от изменения пенсионного законодательства

Минфин подсчитал, как изменятся собственные доходы Пенсионного фонда РФ после изменения пенсионного законодательства.
В следующем году доходы ПФР вырастут на 6% и достигнут отметки в 5 триллионов 170 миллиардов рублей. В 2020-м и 2021 годах прибавки будут еще в 5 и 7%. Очевидно, что рост собственных доходов ПФР и должен позволить увеличивать пенсии, как говорили в правительстве, темпами на тысячу рублей в год. Тем временем эксперты продолжают рассуждать о других сторонах пенсионных изменений.
Никита Масленников, советник Института современного развития: «Когда определялся впервые в Советском Союзе пенсионный возраст, основная масса населения начинала работать с 14 лет, фабрично-заводское образование и тому подобное. Сегодня у нас в основном молодой человек начинает трудовую деятельность в 22 года, а продолжительность трудовой активной жизни сократилась примерно на 10–15 лет».
В конце прошлого месяца необходимость изменений пенсионного законодательства объяснил глава правительства. По словам Дмитрия Медведева, кабмин старается учесть интересы трудящихся граждан, работодателей и государства.
Никита Масленников, советник Института современного развития: «Когда определялся впервые в Советском Союзе пенсионный возраст, основная масса населения начинала работать с 14 лет, фабрично-заводское образование и тому подобное. Сегодня у нас в основном молодой человек начинает трудовую деятельность в 22 года, а продолжительность трудовой активной жизни сократилась примерно на 10–15 лет».
В конце прошлого месяца необходимость изменений пенсионного законодательства объяснил глава правительства. По словам Дмитрия Медведева, кабмин старается учесть интересы трудящихся граждан, работодателей и государства.
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