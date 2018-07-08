США обвинили Россию в стремлении дестабилизировать НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Россия намерена дестабилизировать Североатлантический альянс.
По мнению Хатчисон, Россия собирается переманить Турцию и других партнеров по НАТО на свою сторону. Таким образом Москва планирует дестабилизировать альянс, передает телеканал Fox News.
Кэй Бэйли Хатчисон, постпред США при НАТО: «Я думаю, что Россия пытается переманить Турцию. Они пытаются переманить многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО».
Хатчисон также заявила, что страны НАТО во время саммита пройдет 11–12 июля обсудят варианты сдерживания России.
Ранее западные СМИ сообщали, что высокопоставленные лица в НАТО обеспокоены предстоящей встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По-мнению представителей альянса, саммит может привести к «переделу ландшафта безопасности» в Европе. В частности, в НАТО опасаются, что Трамп после встречи с Путиным может вывести американских военных с Украины.
Кэй Бэйли Хатчисон, постпред США при НАТО: «Я думаю, что Россия пытается переманить Турцию. Они пытаются переманить многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, каким является НАТО».
Хатчисон также заявила, что страны НАТО во время саммита пройдет 11–12 июля обсудят варианты сдерживания России.
Ранее западные СМИ сообщали, что высокопоставленные лица в НАТО обеспокоены предстоящей встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По-мнению представителей альянса, саммит может привести к «переделу ландшафта безопасности» в Европе. В частности, в НАТО опасаются, что Трамп после встречи с Путиным может вывести американских военных с Украины.
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