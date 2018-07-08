Болельщики приветствовали российских футболистов на Воробьёвых горах

После игры с хорватами, в которой наша сборная уступила по пенальти (основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2, в серии
11-метровых ударов гости с Балкан оказались точнее — 4:3) форвард сборной России Артем Дзюба в интервью не смог сдержать слез. Он сказал: «Мы хотели доказать всей стране, что наш футбол жив, чтобы нами гордились».
Сегодня сборная Росси по футболу в полном составе вышла на сцену фан-зоны, где вчера за игрой с Хорватией следили более 100 тысяч человек. Вся площадь перед зданием МГУ была заполнена.
Сегодня людей значительно меньше. Во многом это объясняется тем, что о встрече практически не было никаких объявлений. Сообщение на сайте РФС появилось только ночью, поэтому многие болельщики просто не успели узнать о мероприятии, но те, что пришли, ликованием встретили игроков. У фанатов нет ни капли разочарования, они считают, что сборная показала характер, выложилась на 150%, фанатам не в чем упрекнуть команду, все только благодарят. Обращаясь к болельщикам, футболисты благодарили их за поддержку и говорили, что счастливы, несмотря на поражение в четвертьфинале.
Болельщики, которые собрались на фан-фесте, в ответ на слова футболистов скандировали «Спасибо!» и« Россия!». Затем футболисты, тренеры и болельщики вместе исполнили гимн России.
Как передает корреспондент Александр Терёхин, три недели чемпионата мира россияне следили за футбольными баталиями и переживали за нашу сборную, которая на этом чемпионате возродила надежду на лучшее. Любители спорта надолго запомнят этот ЧМ-2018.
Сегодня людей значительно меньше. Во многом это объясняется тем, что о встрече практически не было никаких объявлений. Сообщение на сайте РФС появилось только ночью, поэтому многие болельщики просто не успели узнать о мероприятии, но те, что пришли, ликованием встретили игроков. У фанатов нет ни капли разочарования, они считают, что сборная показала характер, выложилась на 150%, фанатам не в чем упрекнуть команду, все только благодарят. Обращаясь к болельщикам, футболисты благодарили их за поддержку и говорили, что счастливы, несмотря на поражение в четвертьфинале.
Болельщики, которые собрались на фан-фесте, в ответ на слова футболистов скандировали «Спасибо!» и« Россия!». Затем футболисты, тренеры и болельщики вместе исполнили гимн России.
Как передает корреспондент Александр Терёхин, три недели чемпионата мира россияне следили за футбольными баталиями и переживали за нашу сборную, которая на этом чемпионате возродила надежду на лучшее. Любители спорта надолго запомнят этот ЧМ-2018.
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