Помпео пообещал сохранить санкционное давление США на Северную Корею

Госсекретарь США Майкл Помпео по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из Японии и Республики Корея на совместной
пресс-конференции в Токио сообщил, что Вашингтон пока не намерен смягчать санкционный режим в отношении Пхеньяна.
По словам Помпео, на переговорах с КНДР есть прогресс, однако пока Соединенные Штаты не собираются ослаблять режим санкций в отношении этой страны.
Майкл Помпео, госсекретарь США: «Таким образом, хотя мы воодушевлены прогрессом на этих переговорах, один прогресс не оправдывает ослабление существующего санкционного режима. Но прежде всего позвольте мне ясно дать понять: Северная Корея вновь подтвердила свою приверженность полной денуклеаризации. У нас состоялись детальные и содержательные обсуждения относительно следующих шагов в направлении полностью проверяемой и полной денуклеаризации».
Трехсторонняя встреча между госсекретарем США Майком Помпео и главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва состоялась в Токио. Стороны обсудили ситуацию в регионе, а также итоги визита американского госсекретаря в КНДР. Помпео был в Пхеньяне 6–7 июля. Белый дом анонсировал его встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, она так и не состоялась. По данным СМИ, госсекретарь США привез ему письмо от Дональда Трампа.
Майкл Помпео, госсекретарь США: «Таким образом, хотя мы воодушевлены прогрессом на этих переговорах, один прогресс не оправдывает ослабление существующего санкционного режима. Но прежде всего позвольте мне ясно дать понять: Северная Корея вновь подтвердила свою приверженность полной денуклеаризации. У нас состоялись детальные и содержательные обсуждения относительно следующих шагов в направлении полностью проверяемой и полной денуклеаризации».
Трехсторонняя встреча между госсекретарем США Майком Помпео и главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва состоялась в Токио. Стороны обсудили ситуацию в регионе, а также итоги визита американского госсекретаря в КНДР. Помпео был в Пхеньяне 6–7 июля. Белый дом анонсировал его встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, она так и не состоялась. По данным СМИ, госсекретарь США привез ему письмо от Дональда Трампа.
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