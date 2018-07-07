В Пхеньяне крайне недовольны итогами переговоров с Помпео

В Пхеньяне дали оценку прошедшим на этой неделе переговорам с госсекретарем США Майком Помпео о денуклеаризации.
Как говорится в заявлении МИД КНДР, переговоры и позиция Вашингтона названы «заслуживающими сожаления». Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что США оказывают давление на Пхеньян, предъявляя ему односторонние требования. В МИД КНДР считают, что таким образом США предают дух сингапурского саммита, прошедшего в прошлом месяце при участии лидер страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Примечательно, что Помпео перед тем, как покинуть Северную Корею, заявил, что переговоры о денуклеаризации прошли в положительном ключе. «Я думаю, что мы добились прогресса по каждому обсуждаемому вопросу», — цитирует госсекретаря южнокорейское агентство Yonhap.
Напомним, в КНДР Помпео провел два раунда переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. По данным агентства Kyodo, Помпео в Пхеньяне так и не встретился с лидером КНДР, которому, по данным СМИ, должен был передать диск с песней Rocket Man от своего шефа. В настоящее время глава Госдепа направляется в Токио, где у него пройдут трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи.
Примечательно, что Помпео перед тем, как покинуть Северную Корею, заявил, что переговоры о денуклеаризации прошли в положительном ключе. «Я думаю, что мы добились прогресса по каждому обсуждаемому вопросу», — цитирует госсекретаря южнокорейское агентство Yonhap.
Напомним, в КНДР Помпео провел два раунда переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. По данным агентства Kyodo, Помпео в Пхеньяне так и не встретился с лидером КНДР, которому, по данным СМИ, должен был передать диск с песней Rocket Man от своего шефа. В настоящее время глава Госдепа направляется в Токио, где у него пройдут трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи.
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