    США, Япония и Южная Корея готовы гарантировать КНДР сохранение политического режима

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    США, Япония и Южная Корея готовы гарантировать КНДР сохранение политического режима

    США, Япония и Южная Корея готовы гарантировать КНДР сохранение политического режима

    Токио, Вашингтон и Сеул подтвердили, что готовы гарантировать Северной Корее сохранение ее политического режима. Об этом заявил глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно после переговоров с коллегами из США и Южной Кореи.

    Таро Коно, глава МИД Японии: «Сегодня мы подтвердили, что готовы гарантировать Северной Корее сохранность ее режима».

    При этом он подчеркнул, что для этого Пьеньян должен провести полную и необратимую денуклеаризацию, передает ТАСС

    Переговоры с участие глав МИД трех стран прошли в Токио. Прежде чем прибыть в Японию, госсекретарь США Майк Помпео посетил КНДР с двухдневным визитом, в ходе которого обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.

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